Украинские аграрии засеяли почти 90% прогнозируемых под яровые культуры ранней группы площадей.
Об этом сообщили в Министерстве аграрной политики и продовольствия.
"Аграрии Украины, несмотря ни на что, проводят посевную. В общем итоге почти 90% прогнозируемых под яровые культуры ранней группы площадей уже засеяно. На Волыни, Винницкой, Кировоградской и Днепропетровской областях засеяно яровой пшеницы на 10-15% больше, чем в прошлом году", - говорится в сообщении.
По данным Минагрополитики, всеми категориями хозяйств посеяно (посажено):
- подсолнуха – 3291 тыс. га;
- кукурузы – 3239 тыс. га;
- картофеля – 1014 тыс. га;
- ярового ячменя – 919 тыс. га;
- сои – 729 тыс. га;
- яровой пшеницы – 188 тыс. га;
- сахарной свеклы – 181 тыс. га;
- овса – 157 тыс. га;
- гороха – 124 тыс. га;
- ярового рапса – 27 тыс. га;
- проса – 23 тыс. га;
- гречки – 12 тыс. га.
Как сообщал УНИАН, по данным Минагрополитики, посев озимых культур на зерно под урожай 2022 года проведен на площади 7,7 млн га – озимой пшеницы и тритикале посеяно 6,5 млн га, ячменя – 1 млн га; ржи – 159 тыс. га.