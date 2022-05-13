Четыре области засеяли яровой пшеницы на 10-15% больше, чем в прошлом году.

Украинские аграрии засеяли почти 90% прогнозируемых под яровые культуры ранней группы площадей.

Об этом сообщили в Министерстве аграрной политики и продовольствия.

"Аграрии Украины, несмотря ни на что, проводят посевную. В общем итоге почти 90% прогнозируемых под яровые культуры ранней группы площадей уже засеяно. На Волыни, Винницкой, Кировоградской и Днепропетровской областях засеяно яровой пшеницы на 10-15% больше, чем в прошлом году", - говорится в сообщении.

По данным Минагрополитики, всеми категориями хозяйств посеяно (посажено):

подсолнуха – 3291 тыс. га;

кукурузы – 3239 тыс. га;

картофеля – 1014 тыс. га;

ярового ячменя – 919 тыс. га;

сои – 729 тыс. га;

яровой пшеницы – 188 тыс. га;

сахарной свеклы – 181 тыс. га;

овса – 157 тыс. га;

гороха – 124 тыс. га;

ярового рапса – 27 тыс. га;

проса – 23 тыс. га;

гречки – 12 тыс. га.

Как сообщал УНИАН, по данным Минагрополитики, посев озимых культур на зерно под урожай 2022 года проведен на площади 7,7 млн га – озимой пшеницы и тритикале посеяно 6,5 млн га, ячменя – 1 млн га; ржи – 159 тыс. га.

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