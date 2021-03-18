Перец высаживают через рассаду, поскольку молодые саженцы не переносят холод.

Сладкий перец - очень вкусный и полезный овощ, однако высаживать его на участке решаются не все. Это весьма капризная культура, которая требует правильных условий посадки. Если посадить перец слишком рано, он не переживет заморозков и значительная часть саженцев может погибнуть. В климатических условиях Украины перец сажают через рассаду, поскольку украинская весна плохо подходит для выращивания семян в грунте.

Когда сажать перец на рассаду и в открытый грунт

У перца длительный вегетативный период - между посевом семян и их пересадкой в землю проходит около 80 дней. Высеивают перец на рассаду в конце февраля или в первой половине марта. Семена перца замачивают в воде или питательном растворе и высаживают в теплый грунт. Ящик с грунтом можно прогреть на батарее.

Читайте такжеПосадка чеснока 2021: когда и как лучше всего высаживать для хорошего урожаяЗемля для посева перца должна быть плодородной и содержать торф и песок. Ящик со всходами ставят в солнечное место с температурой +17 градусов. Когда саженцы станут достаточно большими, их пикируют - то есть пересаживают в ящик побольше.

В грунт перец пересаживают с наступлением устойчивого тепла. Температура воздуха должна быть не ниже +15 градусов днем и +9 градусов ночью. Дата пересадки зависит от того, насколько теплой выдалась весна. В южных и центральных областях Украины посадку в грунт проводят в конце апреля или начале мая, а на севере стоит подождать к середине мая.

Когда сажать перец по лунному календарю

Многие дачники при посадке растений учитывают не только климатические условия, но и фазу Луны. Некоторые дни считаются более урожайными для посева овощей, а в другие фазы лучше не проводить работу с растениями.

Благоприятные дни работы с перцем по лунному календарю

Посев семян перца на рассаду: 13-16, 28 февраля, 1-2, 8-10, 18-22 марта.

Пикировка рассады перца: 3-4, 17-18, 21-22, 25-26, 30-31 марта, 4 апреля.

Высадка перца в грунт: 8-9, 12-18, 24, 27 мая.

В эти дни не рекомендуется работать с перцем - они считаются неурожайными:

в марте: 2, 8-10, 16, 19-21, 23-25;

в апреле: 1, 7-9, 15, 22-24;

в мае: 6-8, 14, 21-23, 30.

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Автор: Екатерина Пулатова