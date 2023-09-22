На следующей неделе украинский и польский министры агрополитики проведут очную встречу.

Польша готова обсуждать с Украиной условия поставок зерна, если будут "защищены интересы польского фермера и украинское зерно не попадет в Польшу". Об этом сообщил министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус, пишет CNN.

"Я рад, что Украина начала разговаривать с нами, а не через наши головы с Европейским Союзом или отдельно с разными странами за пределами нас, потому что это была смешная вещь", – заявил он.

Комментируя для "Польского радио" зерновой спор с Украиной, Телус анонсировал встречу с украинским министром агрополитики Николаем Сольским уже на следующей неделе. Накануне у них состоялся телефонный разговор.

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"Я сказал министру Сольскому, что нам нужно вместе выстроить механизмы, которые обеспечат, чтобы зерно и другие продукты шли туда, куда они должны идти, то есть туда, где они были до войны. Их нельзя перебросить через украинско-польскую границу и оставить в Польше или через украинско-словацкую границу. Они должны идти туда, куда ездили до войны", – Роберт Телус.

Зерновой спор с Польшей - последние новости

Вчера украинский министр агрополитики Николай Сольский сообщил, что обсудил ситуацию со своим польским коллегой. Предварительно они договорились найти решение, учитывающее интересы обеих стран.

Комментируя зерновой спор в украинском телеэфире, Сольский также отметил, что подобных конфликтов с соседями Украина будет иметь все больше по мере того, как мы будем приближаться к членству в ЕС. Ведь каждая страна блока стремится защитить собственные экономические интересы от конкурентов.

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