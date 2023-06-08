По предварительной оценке из-за подрыва ГЭС погибли около 28 тысяч карасей.

По факту массовой гибели рыбы на Днепропетровщине в результате разрушения дамбы Каховской ГЭС начато расследование.

Как сообщают в Офисе Генерального прокурора Украины Криворожской восточной окружной прокуратурой начато досудебное расследование в уголовных производствах по фактам экоцида и нарушения законов и обычаев войны (ст. 441, ч. 1 ст. 438 УК Украины).

По данным следствия, разрушение дамбы Каховской ГЭС привело к критическому снижению уровня воды в Каховском водохранилище. В результате этого около с. Марьянское Криворожского района произошла массовая гибель водных биоресурсов, которая может привести к экологической катастрофе.

В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия с целью фиксации негативных последствий и установления размера ущерба, нанесенного окружающей среде. На месте происшествия работают прокуроры, правоохранители и представителями государственных контролирующих органов области.

Как уточняет глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, по предварительным оценкам, погибло более 850 килограммов биоресурсов.В населенный пункт в Зеленодольской общине выехали представители Госагентства мелиорации и рыбного хозяйства. По их подсчетам, погибли около 28 тысяч карасей, сообщает Gorod.dp.ua.

"Ущерб, нанесенный рашистами рыбному хозяйству области, составил более 7,6 миллионов гривень. Но вряд ли вообще деньгами можно оценить вред, который оккупанты нанесли природе Днепропетровщины и в целом Украины. Это экоцид. И за него враг будет отвечать", – подчеркнул Сергей Лысак.

Лысак также отметил, что такое специалисты видели впервые. Береговую линию от рыбы уже очистили. Погибшая рыба утилизирована.

Подрыв Каховской ГЭС

6 июня Каховская ГЭС была взорвана оккупантами. Плотина получила серьезные повреждения, что привело к неконтролируемому выливанию воды из Каховского водохранилища. Под угрозой подтопления оказались около 80 населенных пунктов.

7 июня появилась информация о том, что оккупанты знали, как минировать Каховскую ГЭС.

Аграрии заявили о том, что подрыв Каховской ГЭС оставит Украину без урожаев на долгие годы.

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