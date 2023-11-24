Петиция "Защитить украинское село - отложить до окончания войны увеличение максимальной площади с/х земли "в одних руках" со 100 до 10000 гектаров", которую инициировал общественный союз "Всеукраинская аграрная рада" (ВАР) набрала необходимое количество голосов.

Петиция была зарегистрирована на сайте Президента Украины 3 ноября 2023 года главой ВАР Андреем Дикуном, который от имени тысячи агропроизводителей призвал Владимира Зеленского инициировать законодательные изменения и отменить увеличение в 100 раз лимитов на продажу земли. Всего за 20 дней петиция набрала более 25 000 голосов. Теперь на нее обязан отреагировать Президент.

"Впервые в истории Украины петиция от Аграрного союза собрала необходимые 25 000 голосов и произошло это очень быстро - в течение 20 суток. Это свидетельствует о большой поддержке украинцев инициативы ВАР. Мы благодарим всех неравнодушных граждан за каждый голос, за невероятную активность, ответственность и солидарность. Теперь мы все ждем решения Президента! Я очень надеюсь на оперативный и содержательный ответ Владимира Зеленского на нашу петицию, потому что всех аграриев очень беспокоит вопрос: "Кто во время войны в Украине имеет средства, чтобы покупать по 10 000 га земли? Кто эти люди, которые не знают, что в первую очередь сегодня деньги нужно направлять на помощь ВСУ, чтобы помочь им отвоевать нашу оккупированную землю и одержать победу над врагом?" - подчеркнул Андрей Дикун.

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Автор обращения отмечает, что средний и малый бизнес, который является основой агросектора и украинского села, не сможет стать участниками рынка земли:

"Сегодня украинские аграрии переживают самые сложные времена за всю историю независимости Украины. В результате войны агропредприятия уже второй год подряд работают в убыток, ежедневно несут финансовые потери из-за заблокированных портов, логистических проблем и низких цен на зерно. Многие предприятия разрушены, угодья заминированы, часть территории - оккупирована. Увеличение лимита с/х земель, которые разрешено покупать в одни руки, при нынешних условиях, приведет к скупке земли за бесценок олигархами и коррупционерами. Средние и малые аграрии не имеют средств на покупку земли и не имеют возможности привлекать кредиты, и, соответственно, будут отрезаны от возможности приобрести землю, на которой они работают. Поэтому, сегодня крайне важно сохранить аграриев, которые последнее отдают в поддержку ВСУ, а не тех, кто зарабатывает на коррупции и войне".