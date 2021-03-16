Не исключаются и внеочередные заседания парламента.

В Верховной Раде прогнозируют, что рассмотрение проекта закона о внесении изменений в Земельный кодекс Украины и другие законодательные акты относительно усовершенствования системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений (№2194) займет всю неделю.

Об этом в своем Telegram-канале написал лидер фракции "Голос" Ярослав Железняк.

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"Завершение земельной реформы движется... медленно. За сегодня прошли 160 поправок из 3128 только в первом законопроекте №2194. Инсайд: пока переговоры глав фракций по "ускорению процесса правок" закончились ничем. Поэтому нас ждут аналогичные дни еще всю неделю и внеочередные заседания после окончания основных", - отметил парламентарий.

Сегодня, 16 марта 2021 года, в повестку дня Верховной Рады для рассмотрения были включены два законопроекта, касающихся рынка земли - "О внесении изменений в Земельный кодекс Украины и другие законодательные акты об усовершенствовании системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений" (№ 2194) и "О внесении изменений в некоторые законодательные акты о продаже земельных участков государственной и коммунальной собственности или прав на них (аренды, суперфиция, эмфитевзиса) через электронные аукционы" (№2195).

Что этому предшествовало

28 апреля 2020 года президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения", который вводит рынок земли в Украине с 1 июля 2021 года.

Закон предусматривает поэтапную земельную реформу: с 1 июля 2021 года приобретать сельскохозяйственные земли смогут только физлица-граждане Украины с ограничением в 100 гектаров. На втором этапе, с 1 января 2024 года, размер концентрации увеличится до 10 тысяч гектаров, а приобретать земли смогут также юридические лица.

25 февраля 2021 года в Минагрополитики сообщили о том, что земельная реформа в Украине близится к завершению.

12 марта появилась информация о том, что до конца месяца парламент планирует завершить земельную реформу в Украине.

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Автор: Татьяна Поляковская