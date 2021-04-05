До преследования аграриев со стороны НАБУ на предприятиях агрохолдинга работали 32,2 тысячи человек, рассказал Бахматюк.

Олег Бахматюк рассказал, как давление НАБУ уничтожило половину агрохолдинга и привело к подорожанию яиц для каждого украинца

Об этом акционер агрохолдинга «Укрлендфарминг» Олег Бахматюк рассказал в интервью. По его словам, потери от незаконного преследования со стороны НАБУ привели к сокращению предприятия на 50% и увольнению 13 000 работников, а цены на яйца в Украине существенно выросли. Об этом пишут "Українські новини".

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Как рассказал Олег Бахматюк, акционер одного из самых крупных агрохолдингов Украины «Укрлендфарминг» (в состав которого входит и один из крупнейших украинских производителей яиц «Авангард») в интервью ИА «Интерфакс», преследование со стороны НАБУ привело к закрытию десятков предприятий, сокращению большого количества работников и падению объемов производства.

«Мы сейчас 170 млн яйца в месяц производим, а производили 300 млн, а в мае - 350 млн! Из них - 170 млн в мае мы отдали на экспорт, а в этом месяце отправим на экспорт может 20 млн. Эти уважаемые, в кавычках, рассказывают, что когда силовая структура "кошмарит" любую экономическую структуру, то нет никаких последствий. Но вот вам наглядный пример. У нас было 7 торговых домов: в Гонконге, Сингапуре, Малайзии, Ираке, Либерии, Саудовской Аравии и в Дубае. Мы оставили только в Дубае. Мы потратили на открытие торговых домов шесть лет и около $ 25-30 млн. Но суть даже не в долларах, а в принципе, потому что вы сами понимаете, что такое зайти на ту территорию и довести пиковый экспорт яйца до 150-170 млн в месяц, - рассказывает Олег Бахматюк. - В чем вопрос экспорта? - Это деньги в дороге. Доставка в Сингапур — это 45 дней, Гонконг - еще несколько дней. Плюс ты поставщику должен дать отсрочку. Фактически на обслуживание этого у нас были кредитные линии на $ 60-70 млн. Но благодаря доблестным действиям НАБУ нам закрыли все кредитные линии, и мы были вынуждены почти полностью закрыть экспортное направление. Государство нас не поддержало, да еще и пандемия усложнила логистику: сделала ее длиннее и дороже на 30%.

То есть к общим проблемам сектора добавилась еще и эта репутационная война. Закрыли фактически 12 птицефабрик, сейчас будет 13-я закрыта. Падение 50% — это больше, чем потери от агрессии в Крыму, Донецке и Луганске, которые составили 35%. Затем мы немного восстановили производство, но благодаря действиям (директора НАБУ Артема) Сытника снова потеряли половину и уволили около 5,5 тыс. человек по "Авангарду" и еще около 7 тыс. в животноводстве».

Кроме производства куриных яиц, из-за войны НАБУ с предприятием пострадали и другие направления производства, заявляет бизнесмен: «В животноводстве у нас было 52 тыс. поголовья, а сейчас - 15,7 тыс. осталось. Потому что оно также нуждается в оборотных средств, которых у нас, к сожалению нет, потому что закрываются кредитные линии. Будем объективны, вряд ли животноводство уже восстановится. Пытаемся сохранить сельхозбизнес. Мы сеем, но все из-за этих действий НАБУ требуют от нас предоплату, тогда как конкуренты имеют какую-то отсрочку. У нас же все - минудобрения, топливо, средства защиты растений - все по предоплате. Так какие результаты? - Уже 1,5 года стоим в жестком цейтноте, 5 месяцев вообще был постоянный шторм, но выжили, работаем. Сохранили коллектив в 17 тыс. человек».

Преследование агрохолдинга Олега Бахматюка привело и к удорожанию яиц в Украине. Так, кроме существенного удорожания кормов и энергоносителей, на цену повлияло и значительное сокращение производства одного из крупнейших агропроизводителей. «Еще причина роста себестоимости у нас, когда предприятие производит 350 млн яйца в месяц, то это одни постоянные затраты на яйцо, а когда благодаря действиям наших правоохранительных органов вдвое меньше - то они существенно выше. Это я опять о нашем вынужденном сворачивании экспорта. "Авангард" мог бы дополнительно экспортировать минимум на $ 10 млн в месяц, но эти чиновники никогда в жизни не построили ни одного торгового пути и не пробовали выходить на рынок Сингапура или Гонконга, где тебя никто не знает и тебе не очень рады. Поэтому это закрытие добавило минимум 20 копеек в себестоимость яйца, а может и больше. Я уже не говорю о том, что мы меньше налогов стали платить», - заявляет бизнесмен.

До преследования аграриев со стороны НАБУ на предприятиях агрохолдинга работало 32,2 тысячи человек, рассказал Бахматюк. За полтора года преследования агрохолдинг был вынужден сократить около 13-13,5 тыс. человек, закрыть 12 птицефабрик, а земельный банк предприятия уменьшился на 170 тыс. Га (до 470-475 тыс. Га). «Еще раз повторюсь: два основных направления - птицеводство и животноводство, потому что они нуждаются в кредитных ресурсах. Эта ситуация произошла за счет репутационного террора, который идет на компанию и лично на меня как акционера последние полтора года», - говорит акционер «Укрлендфарминг».

Напомним, что сейчас продолжается сбор подписей народных депутатов (сейчас их уже собрано более 100) под обращением к Генеральному прокурору по поводу необъективного следствия НАБУ. Депутаты апеллируют к решению Печерского суда, которое до сих пор не выполнено, о передаче дела против Олега Бахматюка по рефинансированию VAB банка от НАБУ к незаангажированным следственным органам. В постановлении суда содержится вывод о наличии прямого конфликта интересов директора НАБУ Артема Сытника в этом деле.

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Автор: Иван Бойко