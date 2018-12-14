Лондонскому Челси могут частично закрыть вход на трибуны из-за антисемитизма болельщиков

Индицент случился на игре против венгерского Види.

Английский футбольный клуб Челси должен будет закрыть часть домашнего стадиона "Стэмфорд Бридж" на матче Лиги Европы, если УЕФА решит, что их фанаты были виновны в антисемитском скандировании в Будапеште.

УЕФА надеется получить отчеты, которые позволят ему принять решение о возбуждении дисциплинарного дела, , сообщает SportArena со ссылкой на The Guardian.

ФК Челси уже решительно осудил ту часть своих фанатов, которые выкрикивали антисемитские лозунги, направленные в адрес соседей из Тоттенхэма в гостевом матче 6-го тура группового турнира Лиги Европы против венгерского Види (2:2).

Регламент УЕФА гласит, что «ответственный клуб наказывается как минимум частичным закрытием стадиона», если его сторонники ведут себя так, что «оскорбляют человеческое достоинство человека или группы лиц по любым признакам, включая цвет кожи, расу, религию или этническое происхождение».

Челси заявил, что накажет всех фанатов, «которые опозорили клуб, используя антисемитские или расистские слова или действия».

Это уже второй случай в декабре, когда фанатов Челси упрекают в оскорбительном поведении. Во время субботнего матча с Ман Сити (2:0) одного из болельщиков, попавших в кадр, обвинили в расизме. Клуб отстранил четырех человек от посещения стадиона после расследования инцидента.