Решение позволит стабилизировать цены на товары первой необходимости.

Кабинет министров разрешил областным военным администрациям совместно с Нацполіцією и Гослекслужбой осуществлять контроль за ценами на социально значимые продукты, лекарства и топливо.

Об этом во время своего видеообращения сообщил премьер-министр Денис Шмигаль.

"Кабинет министров принял решение, которое позволяет областным военным администрациям совместно с Нацполіцією и Гослекслужбой осуществлять контроль за ценами на социально значимые продукты, лекарства и топливо. Не стоит некоторым предпринимателям пытаться заработать на войне", - сказал он.

По его словам, это решение позволит стабилизировать цены на товары первой необходимости.

Как ранее сообщал УНИАН, министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко заявил, что в Украине введут государственное регулирование цен на период войны. На базовые продукты установят фиксированную наценку.

Кроме того, он указал, что незащищенные слои населения получат продуктовые наборы.

7 марта стало известно, что Украина приостановила экспорт ряда социально важных продуктов, среди которых мясо, рожь, овес, гречка, сахар, пшено, пищевая соль.

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