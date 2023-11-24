В Минэкономики прогнозируют, что повышение цен на алкоголь будет способствовать росту поступлений в государственный и местный бюджеты на 300 млн грн.

Министерство экономики предлагает повысить размер минимальных цен на алкогольные напитки.

Как говорится в проекте постановления, опубликованном на сайте ведомства, сейчас размер минимальных цен не соответствует реальным затратам субъектов хозяйствования на производство и реализацию алкогольных напитков и требует корректировки.

Поэтому оптово-отпускные цены на водку, ликеро-водочные изделия, другие крепкие алкогольные напитки хотят повысить на 11-26%, а розничные - на 5-14%; розничные цены на винодельческую продукцию (кроме игристых и газированных винных напитков) - на 40-85%, а на вина игристые и газированные винные напитки - на 12%.

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Вместе с тем планируется установить дифференцированный уровень минимальных розничных цен на обычные (неигристые) вина, вина, вермуты и другие сброженные напитки в зависимости от вида и вместимости тары/упаковки: в стеклянной и другой таре вместимостью 0,7 литра и в упаковке типа "Tetra-Pak" и "Bag in box", металлических банках из пищевого алюминия, полимерных бутылках марки ПЭТФ вместимостью 1 литр.

Согласно пояснительной записке, реализация этого проекта постановления будет способствовать увеличению поступления в государственный и местные бюджеты в размере около 300 млн грн, а также поможет уменьшить количество смертей, происходящих из-за употребления алкоголя.

Уровень инфляции в Украине

Инфляция в Украине на потребительском рынке в октябре 2023 года по сравнению с сентябрем составила 0,8%, с начала года составила 3,8%, а в годовом измерении составила 5,3%.

Отдельно, цены на продукты питания и безалкогольные напитки в октябре выросли на 1,0% по сравнению с сентябрем. Больше всего (на 14,0% и 10,1% соответственно) подорожали овощи и яйца.

В то же время цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 0,4%. Это связано с подорожанием табачных изделий на 0,9%.

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