Людей просят не трогать приманки с вакциной для диких животных.

Над Херсонской областью в сентябре и начале октября разбросают с самолетов вакцину против бешенства для диких животных.

Об этом сообщили в Главном управлении Госпродпотребслужбы региона.

Приманки с высокоиммунной вакциной будут распространять с помощью самолетов АН-2 с GPS-системами и системами регистрации сброса вакцины.

"Такой способ вакцинации безопасен и для человека, и для окружающей среды. Для этого будут использоваться небольшие съедобные брикеты-приманки с активной вакциной внутри и приятным запахом, чтобы на них фокусировались лишь животные", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вакцину разбросают над территориями, где живут дикие животные, то есть в лесах и полях, а не над населенными пунктами. Однако такие брикеты могут попасть в населенный пункт, к примеру, из-за сильного ветра.

Читайте такжеВ Киеве бешеный котенок напал на женщину, которая его подкармливалаВ ведомстве просят не пугаться самолетов, которые что-то разбрасывают над полями и лесами, и не трогать найденные брикеты.

"Уважаемые жители Херсонщины, когда вы увидите самолет АН-2, который разбрасывает приманку с вакциной размером со спичечный коробок, просим не волноваться и отнестись с пониманием - это всего лишь осуществляется процесс вакцинации диких плотоядных животных. Просьба не брать брикеты с биологическими препаратами в руки, не переносить их и не ломать", - добавили в Госпродпотребслужбе.

Что такое бешенство

Бешенство - особо опасная острая вирусная болезнь животных и человека, которая характеризуется развитием своеобразного энцефалита, параличами и абсолютной смертностью.

Передается со слюной во время укуса больным животным или человеком. Распространяясь по нервным путям, вирус достигает слюнных желез, нервных клеток коры головного мозга, гиппокампа, бульбарных центров и, поражая их, вызывает тяжелые нарушения, приводящие к смерти.

По оценке Всемирной организации здравоохранения, бешенство входит в пятерку самых опасных общих для животных и людей болезней, наносящих огромные социально-экономические убытки.

В июле из-за угрозы бешенства в США запретили ввозить собак из 113 стран, в том числе и из Украины.

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Автор: Катерина Комолова