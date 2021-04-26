Женщина сейчас проходит лечение, животное погибло.

В Голосеевском районе столицы обнаружена погибшая от бешенства лиса.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС в Киеве.

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Согласно сообщению, 19 апреля в отдел по борьбе с бешенством животных Объединения ветеринарной медицины был доставлен труп лисы.

Установлено, что 17 апреля животное забежало во двор в Голосеевском районе и спряталось под досками. В тот же день лиса укусила женщину, которая проходила мимо этих досок, после чего снова спряталась. На следующий день был обнаружен труп лисы.

Во время исследования трупа было установлено, что животное погибло от бешенства.

Женщина, которую укусила лиса, получает лечение.

В пресс-службе управления ГСЧС напомнили, что Киев со всех сторон граничит с лесопарковыми зонами, где есть многочисленные резервуары возбудителя бешенства (лисы, енотовидные собаки). Специалисты рекомендуют ежегодно делать домашним животным прививки от бешенства.

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Автор: Инна Андалицкая