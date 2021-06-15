Запрет вступил в силу 14 июля

В США запретили ввозить собак из 113 стран, в том числе и Украины. Причиной такого решения стала угроза распространения бешенства.

Об этом сообщает пресс-служба Центра по контролю и профилактике заболеваний

Запрет вступил в силу 14 июля. По данным CDC, в странах, которые попалим в запретный список, высокий риск заражения бешенством. При этом указано, что 6% всех собак, которых ввозят в США, прибывают из этих стран.

В Центре по контролю заболеваний напомнили, что в США победили собачье бешенство еще в 2007 году, но ввоз даже одной зараженной собаки может привести к вспышке заболевания.

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Ранее подозрительных животных задерживали в аэропортах и портах США, но из-за пандемии COVID-19 собаки могли слишком долго ждать возвращения, в результате многие из них могли заболеть или умереть.

В то же время запрет не абсолютный. Если необходимо ввезти собаку из страны с высоким уровнем риска, то нужно получить письменное разрешение от CDC, отправив электронное письмо не менее чем за 30 рабочих дней до ввоза животного.

Как ранее сообщал УНИАН, в Голосеевском районе столицы обнаружена погибшая от бешенства лиса.

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Автор: Анастасия Горбачева