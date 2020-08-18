На Тернопольщине запустили новый элеватор годовой мощностью в 100 тысяч тонн

Главным преимуществом этого перевалочного элеватора остается подведена колея, наличие собственного тепловоза и возможность формировать маршруты доставки.

В с. Ястребово Тернопольской области запустили в работу вторую очередь элеваторного комплекса мощностью 100 тысяч тонн хранения и переработки зерновых в год. В частности, была запущена зерноуборочный бункер, сушку, очиститель и транспортировщик.

Об этом сообщили в пресс-службе компании "Агропродсервис".

"После усовершенствования производственного процесса мы можем работать круглосуточно и обеспечить переработку более 100 тысяч тонн зерна в год", - объясняет директор ООО "Галицкая зерновая компания" Андрей Боярчук.

В компании отмечают: главным преимуществом этого перевалочного элеватора остается подведена колея, наличие собственного тепловоза и возможность формировать маршруты доставки.

"Для нас это не только элемент расширения производственных возможностей, - говорит генеральный директор компании "Агропродсервис" Андрей Баран. - Это, в первую очередь, рабочие места и налоги в общество. Ведь нашей философией всегда была фраза" развиваемся там, где живем".

Участие в открытии модернизированного элеватора принял также и народный депутат, секретарь аграрного комитета Иван Чайковский.

"За 5 лет предприятие в 6 раз увеличило сумму уплаты налогов. По 2019 уплачено более 3 500 000 гривень. Инвесторами громады есть люди, которые здесь работают. Их официальные зарплаты - это наполнение бюджета государства, НДФЛ - возвращение в казну местной громады", - написал народный депутат на своей странице в Facebook.

Общие элеваторные мощности ПАП "Агропродсервис" достигают почти 200 тысяч тонн единовременного хранения, добавили в компании.

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Автор: УНИАН