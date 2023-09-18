В начале сентября Украина наладила экспорт зерна через морские порты Хорватии. Альтернативные логистические пути помогают экспорту украинского зерна во время блокады глубоководных портов Черного моря. Новым путем воспользовались компании, которые уже имели и имеют опыт перевалки зерновых через Хорватию. "Аргопросперис" – отечественный экспортер зерновых, работает с этим направлением с 2021 года. За 4 года было перевалено более 25 000 тонн зерновых в разные страны мира. Сейчас через Хорватию реализуется программа накопления пшеницы и сои для заказчиков в Египте и Европе.

"Компания работает в сверхсложных условиях. "Агропросперис" продолжает производство агропродукции и ее экспорт через альтернативные логистические пути. Мы благодарны за каждый день ВСУ и нашим коллегам-аграриям. За самоотверженный труд агропроизводственных компаний Группы "Агропросперис" в Сумской и Черниговской областях. Практически каждый день они выращивают, ухаживают за посевами и собирают урожаи под обстрелами. От вашего мужества и стойкости, как и от нашей солидарности и единства напрямую зависит будущее Украины", - сообщили в компании "Агропросперис".

Благотворительный фонд "Агропросперис" с начала полномасштабной войны предоставил прямую помощь 2,4 тысячам пострадавших от войны на общую сумму более 30 млн. грн.