Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства утвердило распределение средств в размере 85,9 млн грн для компенсации субъектам хозяйствования агропромышленного комплекса за фактически оплаченные проценты за пользование кредитами в январе-марте 2021 года.
Согласно сообщению министерства, средства получат 863 заемщика.
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Общий объем кредитов составляет 7,9 млрд грн, из них льготных (подлежат компенсации) – 7,3 млрд грн, в частности, по видам кредитов: краткосрочных – 2,4 млрд грн (33,1%), среднесрочных – 2,6 млрд грн (35,2%), долгосрочных – 2,3 млрд грн (31,7%).
По видам деятельности заемщиков: отрасль животноводства – 1,3 млрд грн (17,6%), другие отрасли – 6,1 млрд грн (82,4%).
Средние процентные ставки банков, под которые субъекты хозяйствования АПК привлекли кредиты, составили 14-16% годовых.
Госбюджет-2021 и АПК
- 15 декабря 2020 года Верховная Рада приняла законопроект о государственном бюджете Украины на 2021 год.
- Кабинет министров в государственном бюджете на 2021 год предусмотрел 4,7 млрд грн на поддержку агропромышленного комплекса, что на 700 млн грн больше, чем в госбюджете на 2020 год.
- 15 декабря 2020 года парламент поддержал постановление «О смете Верховной Рады на 2021 год».
- Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков дал оценку принятому бюджету-2021.
- 16 декабря премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал о том, что будет с доходами госбюджета-2021.
- 21 декабря 2020 года председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков подписал закон "О Государственном бюджете Украины на 2021 год".
- 25 декабря 2020 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О Государственном бюджете Украины на 2021 год".
- Кабинет министров в государственном бюджете на 2021 год предусмотрел 4,7 млрд грн на поддержку агропромышленного комплекса, что на 700 млн грн больше, чем в госбюджете на 2020 год.
- 29 декабря 2020 года министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко заявил о том, что отечественные аграрии получат все 4 млрд грн, которые были предусмотрены в государственном бюджете на 2020 год на поддержку отрасли.
- 17 марта 2021 года Кабинет министров ограничил максимальный размер финансовой помощи аграриям по программе компенсаций за покупку сельхозтехники.
- Перечень сельхозтехники, за покупку которой положена частичная компенсация по программе государственной поддержки АПК, насчитывает более 15 тыс. единиц.
- 16 апреля 2021 года Минэкономики определилось с компенсацией аграриям за покупку сельхозтехники.
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