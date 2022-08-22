Аналитики предсказывают рост цен на кофе в течение следующих трех-шести месяцев из-за падения предложения и запасов кофе.

Плохой урожай у крупнейшего в мире производителя кофе - Бразилии может спровоцировать еще большее удорожание этого продукта.

Кофейные фермеры в Бразилии до сих пор борются с последствиями капризов погоды в прошлом году, когда плантации пострадали сначала от засухи, а затем от заморозков, сообщает The Wall Street Journal.

Издание отмечает, что урожай высококачественных зерен арабики в Бразилии будет меньше половины того, который обычно бывает в хорошие годы.

Если урожай в этом году окажется меньше, чем предполагалось, это может усугубить дефицит международных поставок и способствовать новому росту цен на кофе.

Проблема усугубляется тем, что производство кофе арабика идет по двухлетнему циклу, что дает больший урожай в четные годы. Также плохая погода нанесла ущерб кофейной индустрии Колумбии, которая является еще одним крупным производителем.

Данные о потребительских ценах в США показывают, что после того, как в течение многих лет они практически не менялись, счета за кофе в домашнем хозяйстве резко выросли за последний год. Это вызвано тем, что кофейная индустрия, как и другие, боролась как с проблемами цепочки поставок, так и с высокими затратами.

Мировые цены на арабику, вероятно, вырастут после того, как начнут подготавливаться оценки урожая этого года в Бразилии, сказал Тьяго Казарини, бразильский кофейный брокер Cazarini Trading Co.

Аналитики ранее предсказывали, что урожай арабики в Бразилии за 12 месяцев, начиная с июля, может соответствовать рекорду, установленному двумя годами ранее, в 48,7 млн мешков, каждый из которых содержит 132 фунта кофе. Но конечная цифра, вероятно, будет намного ниже. Ранний официальный прогноз из Бразилии составляет всего 35,7 млн мешков.

Аналитики этого рынка указали на другие признаки того, что спрос на кофе превышает предложение, что также может способствовать росту цен. Международная организация по кофе заявила, что мировое потребление будет опережать производство второй год подряд, в то время как Fitch Solutions сообщил, что запасы на складах Intercontinental Exchange находятся на самом низком уровне в этом столетии.

Падение предложения и запасов кофе указывают на рост цен в течение следующих трех-шести месяцев, сказал Оле Хансен, глава отдела товарной стратегии Saxo Bank.

Фьючерсы на кофе выросли в начале этого года, достигнув почти 10-летнего максимума в $2,58 за фунт. С тех пор они несколько снизились, примерно до $2,23 за фунт, но остаются повышенными по сравнению с предыдущими годами.

Fitch не прогнозирует, что цены будут расти дальше, но говорит, что падение бразильского экспорта в сочетании с нехваткой складских запасов будет поддерживать цены на высоком уровне. Недавно он повысил свой прогноз по арабике до $2,15 за фунт до конца этого года, что немного ниже недавних уровней.

Как сообщал УНИАН, украинские эксперты рекомендовали гражданам запастись целым рядом продуктов, пока цены на них остаются более менее доступными.

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