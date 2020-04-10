Коронавирус привел к проблемам с экспортом продуктов в мире - Bloomberg

Крупные порты во всем мире, ранее отвечавшие за транспортировку зерна, какао-бобов, риса и прочего, сейчас приостанавливают свою работу.

Из-за пандемии коронавируса в мире наблюдаются проблемы с экспортом аграрной продукции и разрушаются цепочки производства продуктов питания.

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Об этом сообщает "Громадське" со ссылкой на Bloomberg.

Издание отмечает, что ряд крупных портов по всему миру, ранее отвечавших за транспортировку больших объемов зерна какао бобов, риса и прочего, сейчас приостанавливают свою работу или же удлиняют время доставки продуктов в разные уголки мира. Через это уже вскоре могут возникнуть проблемы с поставками риса из стран Юго-Восточной Азии, или какао-бобов из Африки, или же кофе из Центральной Америки.

"Значительная часть транспортных компаний ограничивают рабочие часы для своих работников через коронавирус, замедляя доставку продуктов", - говорится в сообщении.

По данным Bloomberg, порт Лос-Анджелеса зафиксировал рекордное падение товарооборота в связи с коронавирусом - на 31%. В портах Нигерии наоборот, накопилось слишком много контейнеров, которые рабочие не могут перегружать, ведь из-за карантина просто не могут добраться на работу.

Накануне сообщалось, что из-за коронавируса количество людей в мире, которые голодают, может удвоиться в ближайшие несколько месяцев.

Отметим, что накануне в Мировой организации торговли предсказали падение объемов мировой торговли на 13-32% в зависимости от сценария развития пандемии коронавирус. Также, согласно исследованиям, через новую экономическую кризиса количество людей, живущих за чертой бедности, может вырасти на 500 миллионов человек.

Об ограничении экспорта пищевых продуктов заговорили и в украинском правительстве. В частности, объемы экспорта зерновых договорились ограничить на уровне 20,2 миллиона тонн для того, чтобы обеспечить зерновыми внутренний рынок. Антимонопольный комитет предупредил крупнейшего производителя курятины в Украине от чрезмерного экспорта за границу, ведь это может нести угрозу продовольственной безопасности.