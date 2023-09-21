Активно повышать цены на лук фермерам позволяет весьма высокий спрос на него.

Сейчас большинство украинских фермеров готовы отгружать репчатый лук не дешевле 9-15 грн/кг, что в среднем на 26% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

Как сообщают аналитики проекта EastFruit, активно повышать цены на лук фермерам позволяет весьма высокий спрос на данную продукцию со стороны оптовых компаний и розничных сетей.

При этом предложение лука высокого качества весьма ограничено, что связано с неблагоприятными погодными условиями, а также со сдерживанием продаж такой продукции самими производителями.

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Эксперты отмечают, что цена на лук в Украине сегодня все еще значительно ниже, чем в прошлом году. Так, в конце сентября 2022 года фермеры продавали эту продукцию в 2 раза дороже, чем сегодня.

В то же время ключевые игроки рынка это подорожание считают временным явлением, поскольку сбор лука в украинских хозяйствах все еще продолжается, а его предложение на рынке до середины октября будет оставаться довольно высоким.

Украинский рынок лука

Эксперты отмечают, что в августе против июля стоимость лука упала на 50%.

Согласно данным аналитиков, закупочная стоимость лука во второй половине августа составляла 7-12 грн/кг.

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