Стремительное снижение стоимости лука связано с ростом его предложения.

На украинском рынке закупочная стоимость лука за неделю упала на 25% и сейчас составляет 7-12 грн/кг. Эксперты считают, что удешевление этого овоща может продолжаться и в дальнейшем.

Как сообщают аналитики проекта EastFruit, если нынешние ценовые тенденции будут продолжаться в ближайшие 2-3 недели, то оптовые цены на лук в этом сезоне смогут опуститься ниже средних показателей за последние 5 лет.

Отмечается, что столь стремительное снижение стоимости лука связано с ростом его предложения, поскольку в большинстве хозяйств уборочная кампания находится в активной фазе. Также успешному сбору урожая способствуют погодные условия.

Видео дня

По словам производителей, многие из них еще не убрали основные объемы лука с полей. Это может означать, что предложение продукции на рынке будет продолжать увеличиваться еще как минимум в течение ближайших 2-3 недель, а то и месяца.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, в июле 2023 года потребительские цены в Украине снизились на 0,6% после роста на 0,8% в июне, 0,5% в мае и 0,2% в апреле.

По словам аналитика Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Максима Гопки, розничная стоимость лука после рекордных показателей в 70 грн в начале лета может составлять до осени 20-30 грн/кг.

Вас также могут заинтересовать новости: