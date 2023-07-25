Зерно остается основным товаром, который оккупанты вывозят из Украины.

Российские оккупанты продолжают воровать украинское зерно. На данный момент поток российских фур с украденным украинским зерном не уменьшается.

Об этом заявил советник Мариупольского городского головы Петр Андрющенко, отметив при этом, что основной поток фур с украденным зерном идет из временно оккупированного Крыма. Также захватчики возобновили работы в карьерах и воруют украинский гранит вблизи Мариуполя.

"Зерно остается основным товаром, который россияне тянут по дороге из направления Крыма. Караваны фур не уменьшаются. Если посмотреть на трафик украденного зерна, становится понятным откуда у Путина заявления об "аномально высоком урожае зерновых" и замене украинского зерна украденным украинским зерном", - написал Андрющенко.

Кража украинского зерна

Украденное зерно с зерновых терминалов в порту Мариуполя захватчики перевозят в военных грузовиках в Россию. Завозят в город боекомплекты, обратно - вывозят зерно.

По состоянию на 17 июня 2022 года Россия украла до 500 000 тонн украинской пшеницы на сумму 100 миллионов долларов.

Большая часть этого груза была доставлена грузовиками в порты в оккупированном Крыму, а затем перевезена судами, в том числе, находящихся под западными санкциями.

С начала вторжения в Украину и до конца 2022 года оккупанты вывезли 1,8 миллиона тонн зерна с оккупированных территорий.

Кремль поставляет украденную в Украине пшеницу в Сирию. По информации Reuters, Россия уже продала Сирии украинское зерно на 40 миллионов долларов.

Пытаются продать зерно и пострадавшим от засухи странам Африки, некоторые из которых могут столкнуться с голодом.

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