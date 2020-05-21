В Германии решили запретить трудовые подряды в мясной промышленности

С 2021 года забой скота разрешат лишь собственному персоналу предприятий. За привлечение внешних подрядчиков, в том числе из Восточной Европы, предусмотрен высокий штраф.

Правительство ФРГ на фоне недавних вспышек нового коронавируса в мясной промышленности вводит запрет на договоры с субподрядчиками в данной отрасли.

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Об этом сообщает Deutsche Welle.

"С января 2021 года забой скота и переработка мяса будут разрешены лишь собственному персоналу того или иного предприятия, подряд работников со стороны запрещается, следует из программы защиты мясной промышленности, одобренной кабинетом в среду, 20 мая", - говорится в сообщении.

Это правило распространяется на предприятия, основным видом деятельности которых является забой скота и переработка мяса. Под запрет не подпадают мелкие мясницкие предприятия.

"Критики считают, что причиной стремительного распространения коронавируса в мясной отрасли Германии являются крупные общежития для подрядчиков из Восточной Европы и существующие там низкие стандарты гигиены", - подчеркивает издание.

Отмечается, что правительство намерено также принудить работодателей к соблюдению норм в сфере охраны здоровья. Предприятия обяжут ввести цифровой контроль за рабочим временем. Штрафы за нарушения удвоят до 30 тысяч евро.

В мясной промышленности ФРГ работают около 200 тысяч человек, в том числе большое число рабочих из Восточной Европы, которые зачастую имеют лишь договоры подряда и проживают в тесных общежитиях.

Только недавно на мясных заводах в федеральных землях Северный Рейн - Вестфалия, Баден-Вюртемберг и Шлезвиг-Гольштейн коронавирусом SARS-CoV-2 заразились более 600 человек.