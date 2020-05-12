Работа за границей: украинцев больше всего интересуют вакансии в Польше и Германии (инфографика)

По данным НБУ, украинцы стали активнее искать работу в Украине и за рубежом.

В ожидании смягчения карантина в начале мая увеличился интерес украинцев к поиску работы, в том числе за рубежом.

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Об этом сообщается в еженедельном отчете, опубликованном Национальным банком Украины.

«Оживилась активность населения, в том числе на рынке труда - увеличилось количество резюме и возобновился интерес к поиску работы за рубежом», – отмечается в отчете.

В частности, в Нацбанке зафиксировали небольшой рост количества новых резюме, опубликованных на порталах по поиску работы. В особенности рост наблюдается в таких сферах, как ресторанно-отельный бизнес, сфера обслуживания, красота и фитнес, а также страхование.

Активнее стали украинцы искать работу и за границей. По данным НБУ, после недавнего спада был зафиксирован рост индекса миграционных настроений. В частности, больше всего наши соотечественники ищут работу в Польше и Германии.

«В то же время в целом экономическая активность оставалась слабой, о чем свидетельствовали углубление падения спроса и объемов производства электроэнергии, в целом негативные ожидания предприятий по занятости, а также низкий уровень количества новых вакансий», - говорится в отчете регулятора.

Как сообщал УНИАН, по данным Нацбанка, во втором квартале 2020 года уровень безработицы в Украине вырастет до 11,5%. Такая оценка основывается на прогнозе НБУ по спаду реального ВВП во втором квартале, а также результатах социологических опросов о количестве лиц, которые ранее работали, но потеряли работу в результате введения карантинных мер.