По словам нардепа, в Украине в этом году ожидается неплохой урожай зерновых, которого хватит и на экспорт, и для внутренних нужд.

Украина подала иски на пароходы, которые осуществляла незаконные перевозки краденого украинского зерна. В рамках международной морской юридической практики такие корабли должны быть арестованы в портах во всех странах, что должно стать примером для судовладельцев по всему миру.

Об этом рассказал народный депутат из группы "Партия "За майбутнє" Анатолий Урбанский в эфире Единого телемарафона новостей.

"Этот кейс надо рассматривать из двух составляющих. Первая составляющая – это непосредственно зерно, вторая – это пароход, который его привез. Благодаря международной морской юридической практике мы имеем иски на пароходы, которые осуществляли незаконные перевозки нашего зерна. И сейчас в любой стране такие пароходы должны быть арестованы. Я убежден, что в ближайшее время мы это сделаем. И это будет очень яркий примером для судовладельцев, которые будут пытаться вывозить наше украинское зерно. Действительно, у РФ есть свои корабли, которые под видом частных могут выполнять такие рейсы. Но я не уверен, что даже российские собственники будут согласны на это пойти добровольно. Иначе они сильно снижают возможности своей компании в будущем выполнять другие коммерческие рейсы. После этого у них будут только рейсы "Россия – Сирия". А нам надо работать в юридической плоскости, находить эти пароходы, что совсем не трудно, и арестовывать", - отметил Анатолий Урбанский.

Вместе с тем народный депутат отметил, что несмотря на войну и оккупированные аграрные районы на юге и востоке, в Украине в этом году ожидается неплохой урожай зерновых, которого хватит и на экспорт, и для внутренних нужд.

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