Накопление Китаем является одной из причин роста цен на продовольствие.

Китай сумел накопить более половины мировых запасов кукурузы и других зерновых.

Это привело к резкому росту цен на планете и голоду в ряде стран, пишет издание NIKKEI Asia.

Китай поддерживает свои запасы продовольствия на исторически высоком уровне. Его запасы пшеницы могут удовлетворить внутренний спрос в течение полутора лет.

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Согласно данным Министерства сельского хозяйства США, ожидается, что в первой половине 2022 года Китай сосредоточит 69% мировых запасов кукурузы, 60% риса и 51% пшеницы.

Индекс цен на продовольствие, рассчитанный Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН, в ноябре был примерно на 30% выше, чем годом ранее. Накопление Китаем является одной из причин роста цен на продовольствие.

Как сообщал УНИАН, за январь-октябрь 2021 года экспорт отечественных товаров в Китай вырос на 20% и составил 12% от всего украинского экспорта.

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