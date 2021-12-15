За 11 месяцев 2021 года объем украинского агроэкспорта составил 24,4 млрд долларов.

За 11 месяцев 2021 года Украина экспортировала агропродовольственной продукции на сумму 24,4 млрд долл., превышающий рекорд 2020 года объемом 22,2 млрд долл. за целый год.

Об этом сообщила пресс-служба Института аграрной экономики, ссылаясь на данные Государственной таможенной службы Украины.

"Кроме того, заранее обновлен рекорд внешних поставок отечественными компаниями плодово-ягодной продукции, экспорт которой в январе-ноябре 2021 года достиг 329 млн долл.", - говорится в сообщении.

На этот показатель повлияло увеличение внешних поставок плодово-ягодной продукции - до 205 млн долл. объемом 73 тыс. т.

Читайте такжеСосиски за 2 тысячи гривен: киевский супермаркет ошарашил украинцев "щедрой" скидкой (фото)Также рекордных показателей достиг объем экспорта макаронных изделий - 35 тыс. т.

Вместе с тем по прогнозам Института агроэкономики, есть вероятность по итогам 2021 года достичь максимального для Украины объема экспорта мяса птицы.

Как сообщал УНИАН, экспорт продовольствия Украины за 8 месяцев вырос на 9,5% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, а импорт - на 20,5%.

Больше всего наша страна продает за границу подсолнечного масла (более 25% всех поставок), кукурузы (почти 24%) и пшеницы (почти 14%).

С тем Украина в январе-сентябре текущего года увеличила импорт агропродукции до $5,7 млрд, что на 0,9 млрд или на 15,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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Автор: Алёна Кириченко