При этом он обещает и в дальнейшем сохранять другие меры в поддержку Украины.

Бывший премьер-министр Румынии, а ныне кандидат в президенты Виктор Понта заявил, что запретит транзит украинского зерна через черноморские порты страны в случае победы на выборах, чтобы защитить румынских фермеров.

"В последние годы существовала политика предоставления преимущества украинскому зерну с точки зрения доступа к портовым мощностям в ущерб румынскому зерну, и румынские фермеры сильно пострадали от этого", – сказал Понта в интервью агентству Reuters.

При этом он обещает и в дальнейшем сохранять другие меры в поддержку Украины – речь о транзите оружия и подготовке украинских пилотов. Также кандидат в президенты Румынии пообещал защитить соседнюю Молдову в случае нападения России.

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"Я считаю, что Румыния может поддержать Молдову в случае агрессии. Реально Румыния не может поддержать другую страну – будь то Украина или другую. Но она имеет возможность сделать это для Молдовы", – пояснил Понта.

Отметим, что в мае Румыния проведет повторные президентские выборы после того как результаты голосования в декабре 2024 года были аннулированы из-за российского вмешательства.

Экспорт украинской продукции: последние новости

Из-за введенных американским президентом Дональдом Трампом огромных пошлин Украина может быть в плюсе. Украинская кукуруза способна частично заместить американскую в случае введения пошлин в ответ со стороны стран, которые затронула торговая война лидера США. Как пишет Reuters, Украина экспортировала почти 30 миллионов тонн в сезоне 2023/24 и, вероятно, отправит 22 миллиона тонн в 2024/25.

Ранее стало известно, что Украина впервые стала мировым лидером по показателю чистого экспорта замороженной малины. Показатель достиг 65 тысяч тонн, а рост за год составил 34%.

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