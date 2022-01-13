Недавно правительство ввело госрегулирование цен на социально значимые продукты питания.

Решение Кабинета министров о введении государственного регулирования цен на ряд продуктов будет ограничивать лишь торговую надбавку, но не касается стоимости, установленной производителями.

Об этом рассказал "Фактам" эксперт и кандидат экономических наук Александр Хмелевский.

"То есть если производитель сахара, к примеру, повысит свои отпускные цены на 20%, то, соответственно, на 20% вырастут и цены в магазинах. Ограничение никак не влияет на производителя. Поэтому, несмотря на это ограничение, рентабельность не пострадает и дефицит продуктов питания не возникнет. Другое дело, что, кроме этого, государство пообещало предприятиям - производителям пищевых продуктов поставку газа по льготным ценам", - разъясняет эксперт.

По его словам, предприятиям, производящим определенные товары, газ внутренней добычи будут поставлять по себестоимости +25%.

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"Если данное обещание не будет выполнено, то цена пищевых продуктов может существенно возрасти. А если необходимые объемы газа по льготным ценам будут поставлены, то цены на основные продукты питания значительно не поднимутся. Это даст нашим гражданам возможность как-то пережить следующие несколько месяцев. Но в дальнейшем газ по льготной цене закончится и цены на продукты питания сильно вырастут", - предупредил Хмелевский.

Госрегулирование цен на продукты - детали

Как сообщал УНИАН, Кабмин в конце 2021 года запретил устанавливать торговую наценку более 10% на хлеб ржано-пшеничный и батон.

12 января 2022 года в этот перечень добавили еще 9 продуктов питания - крупу гречневую, сахар-песок, муку пшеничную высшего сорта, вермишель из муки пшеничной высшего сорта, молоко пастеризованное жирностью 2,5% (в пленке), масло подсолнечное, яйца куриные категории С1, птицу (тушку куриную), масло сливочное с жирностью 72,5%.

В Ассоциации ритейлеров Украины отметили, что в связи с введением Кабинетом министров предельной наценки на социально важные продукты питания, продажа таких товаров может временно приостановиться.

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