Правительство продолжит поддержку аграриев за счет государственной программы «Доступные кредиты 5-7-9%» / Иллюстрация REUTERS

Кабинет министров в государственном бюджете на 2021 год предусмотрел 4,7 млрд грн на поддержку агропромышленного комплекса, что на 700 млн грн больше, чем в госбюджете на 2020 год.

Об этом свидетельствует информация на сайте Министерства финансов.

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В частности, в следующем году государство будет финансировать такие программы: удешевление покупки сельхозтехники и оборудования, удешевление кредитов для субъектов АПК, развитие фермерских хозяйств, развитие животноводства, садоводства, виноградарства и хмелеводства, поддержка частных мелиоративных систем.

Кроме того, правительство продолжит поддержку аграриев за счет государственной программы «Доступные кредиты 5-7-9%».

По расчетам Минфина, помощь в 2021 году получат около 9 тыс. предприятий агропромышленного комплекса.

Госбюджет-2021: что известно

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Автор: Анна Нагорная