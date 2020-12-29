Кабинет министров в государственном бюджете на 2021 год предусмотрел 4,7 млрд грн на поддержку агропромышленного комплекса, что на 700 млн грн больше, чем в госбюджете на 2020 год.
Об этом свидетельствует информация на сайте Министерства финансов.
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В частности, в следующем году государство будет финансировать такие программы: удешевление покупки сельхозтехники и оборудования, удешевление кредитов для субъектов АПК, развитие фермерских хозяйств, развитие животноводства, садоводства, виноградарства и хмелеводства, поддержка частных мелиоративных систем.
Кроме того, правительство продолжит поддержку аграриев за счет государственной программы «Доступные кредиты 5-7-9%».
По расчетам Минфина, помощь в 2021 году получат около 9 тыс. предприятий агропромышленного комплекса.
Госбюджет-2021: что известно
- 15 декабря 2020 года Верховная Рада приняла законопроект о государственном бюджете Украины на 2021 год.
- 15 декабря 2020 года парламент поддержал постановление «О смете Верховной Рады на 2021 год».
- Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков дал оценку принятому бюджету-2021.
- 16 декабря премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал о том, что будет с доходами госбюджета-2021.
- 21 декабря 2020 года председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков подписал закон "О Государственном бюджете Украины на 2021 год".
- 25 декабря 2020 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О Государственном бюджете Украины на 2021 год".
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