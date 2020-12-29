По расчетам Минфина, помощь в 2021 году получат около 9 тыс. предприятий агропромышленного комплекса.

Кабинет министров в государственном бюджете на 2021 год предусмотрел 4,7 млрд грн на поддержку агропромышленного комплекса, что на 700 млн грн больше, чем в госбюджете на 2020 год.

Об этом свидетельствует информация на сайте Министерства финансов.

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В частности, в следующем году государство будет финансировать такие программы: удешевление покупки сельхозтехники и оборудования, удешевление кредитов для субъектов АПК, развитие фермерских хозяйств, развитие животноводства, садоводства, виноградарства и хмелеводства, поддержка частных мелиоративных систем.

Кроме того, правительство продолжит поддержку аграриев за счет государственной программы «Доступные кредиты 5-7-9%».

По расчетам Минфина, помощь в 2021 году получат около 9 тыс. предприятий агропромышленного комплекса.

Госбюджет-2021: что известно

15 декабря 2020 года Верховная Рада приняла законопроект о государственном бюджете Украины на 2021 год.

15 декабря 2020 года парламент поддержал постановление «О смете Верховной Рады на 2021 год».

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков дал оценку принятому бюджету-2021.

16 декабря премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал о том, что будет с доходами госбюджета-2021.

21 декабря 2020 года председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков подписал закон "О Государственном бюджете Украины на 2021 год".

25 декабря 2020 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О Государственном бюджете Украины на 2021 год".

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Автор: Анна Нагорная