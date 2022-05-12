Если это зерно не пойдет на рынок – очень много людей в Африке умрет с голоду, потому что Украина является единственным поставщиком в некоторых странах.

Президент США Джо Байден заявил, что из-за войны России с Украиной и блокирования Россией украинских портов, многим в мире угрожает голод от продовольственного кризиса.

Об этом пишет "Голос Америки".

"Американские фермеры понимают, что война Путина отрезала Украину – производителя пшеницы, кукурузы и растительного масла. Например, Украина говорит, что в них в зернохранилищах находится 20 миллионов тонн зерна. 20 миллионов тонн и знаете что, если это зерно не пойдет на рынок – очень много людей в Африке умрет с голоду, потому что Украина является единственным поставщиком в некоторых странах", - заявляет президент США.

Джо Байден отметил, что из-за блокирования российскими военными кораблями нет доступа к украинским портам. Из-за этого невозможно вывезти это зерно. "Жесткая война, начатая на украинской земле, мешает украинским фермерам посадить урожай в следующем году. Впрочем, в России тоже все не очень хорошо", - говорит Джо Байден.

Байден отметил, что фермеры помогают Америке "на двух фронтах – уменьшая стоимость продуктов питания дома и увеличивая производство и кормя мир, который в этом нуждается".

Напомним, с начала полномасштабного вторжения России в Украину, экспорт зерна из украинских портов был заблокирован. Почти 25 миллионов тонн зерна, согласно оценкам FAO, сейчас находятся в украинских зернохранилищах.

Разблокировать порт Одессы и разрешить экспорт зерна призвал Россию глава Мировой продовольственной программы ООН Дэвид Бизли.

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