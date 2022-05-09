Президент заявил о необходимости основания Организации стран-экспортеров зерна, которые уважают международное право.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что Украина готова представить действенный инструмент для продовольственной безопасности мира.

Об этом глава государства заявил во время участия в видеоконференции лидеров стран "Большой семерки".

"Жизнь более чем десяти миллионов людей в Украине, которые стали вынужденными переселенцами, уже разрушена. Но мир – из-за действий России - на пороге еще и продовольственного кризиса. Об этом сейчас говорил также канцлер. Поэтому, сколько еще миллионов жизней будут разрушены в десятках стран Африки и Азии в результате дефицита продовольствия и политического хаоса, который придет вслед за ростом цен на еду?",- подчеркнул Зеленский.

"Нужен действенный инструмент для продовольственной безопасности мира. И мы предлагаем его создать. Если у нас будет Организация стран-экспортеров зерна, которые уважают международное право, ценят демократию и стремятся защищать права человека, в том числе и право на жизнь и гарантированное благосостояние, – мы сможем дать стабильность поставкам продовольствия и получить историческую победу над голодом", - сказал президент.

Он добавил, что все детали этого предложения Украина готова представить на соответствующем рабочем уровне.

Как сообщал УНИАН, 28 апреля после встречи с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем президент Владимир Зеленский заявил, что из-за войны в Украине может наступить голод во многих странах мира. По его словам, Россия провоцирует продовольственный кризис.

"Украина буквально дает хлеб для почти 400 млн людей на планете. И уже сейчас ООН признает, что рост цен на продовольствие в этом году повлечет голод для минимум 47 млн человек в 81 стране мира", - сказал глава государства.

Сегодня, 8 мая, лидеры G7 призвали Путина прекратить блокировать экспорт украинского продовольствия. В заявлении отмечается, что если Путин не прекратит блокировать украинские порты для экспорта продовольствия, это будет восприниматься как атака на поставку продовольствия для мира.

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