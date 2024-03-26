Члены ЕС обсуждают возможности, как предоставить Украине еще год продления беспошлинного доступа к ее рынкам и при этом успокоить протесты фермеров.

Франция и группа других стран Евросоюза настаивают на усилении ограничений на импорт пищевых продуктов из Украины, чтобы предотвратить дестабилизацию сельскохозяйственных рынков Евросоюза, сообщает Reuters.

Отмечается, что члены ЕС обсуждают, как предоставить Украине еще один год продления беспошлинного доступа к ее рынкам, а также успокоить фермеров, которые месяцами протестовали против экологических правил ЕС и дешевого импорта.

По словам министра сельского хозяйства Франции Марка Фено, дестабилизированные рынки могут ослабить общественную поддержку Киева, что не будет в интересах ни ЕС, ни украинцев.

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Отмечается, что Еврокомиссия предложила приостановить действие пошлин на украинскую сельскохозяйственную продукцию еще на год до июня 2025 года с новым "экстренным тормозом" для мяса птицы, яиц и сахара, что приведет к введению тарифов, если импорт превысит средний уровень 2022 и 2023 годов. Также в список добавили овес, кукурузу, крупы и мед.

Министр сельского хозяйства Франции отметил, что пшеницу также следует включить, и настаивал на том, что "тормозной порог" должен быть средним показателем за 2021-2023 годы. Это будет включать год перед полномасштабным вторжением России, когда украинский экспорт в ЕС был ограничен тарифами и квотами.

Министр сельского хозяйства Бельгии Дэвид Кларинваль, который полгода председательствует в ЕС, отметил, что ожидает, что решение будет найдено в ближайшие дни, не уточняя, что данное решение за собой предусматривает.

Торговля Украины с ЕС

25 марта министр развития и технологий Польши Кшиштоф Гетман заявил, что Варшава надеется на прекращение транзита украинского зерна уже 1 апреля.

Ранее сообщалось, что Россия выигрывает зерновую войну, настраивая страны ЕС против Украины. При этом Украина не имеет ничего общего с тем, что европейские фермеры не могут продать свою агропродукцию.

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