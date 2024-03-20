Украина не имеет ничего общего с тем, что европейские фермеры не могут продать свою агропродукцию.

Массовые протесты фермеров заставили правительства стран ЕС пойти на огромные уступки, а политические связи Киева с его западными союзниками ухудшились до самого слабого уровня со времени полномасштабного вторжения России. Владимир Путин, видимо, потирает руки от радости, ведь именно он является настоящим вдохновителем кризиса, пишет Politico.

Отмечается, что основная причина, почему фермеры ЕС не могут продавать свои товары в этом году, не имеет ничего общего с Украиной и ее огромным аграрным сектором. Вместо этого, Россия, чей собственный рекордный объем производства агропродукции – и с самым высоким в мире экспортом – привела к тому, что цены на сельскохозяйственные культуры упали до такой степени, что фермеры во всем мире страдают от этого.

"Совершенно очевидно, что Россия использует экспорт продовольствия, особенно пшеницы, как форму мягкой силы", – отметил директор Программы глобальной продовольственной и водной безопасности Центра стратегических и международных исследований Кейтлин Велш.

По словам журналистов, благодаря чрезвычайно благоприятной погоде Россия вырастила беспрецедентные объемы пшеницы за последние два года и дешево продала ее на мировом рынке. Это остановило бум цен на зерно и снизило их до довоенного уровня, что является экономически невыгодным для фермеров в таких странах, как Польша. В ответ они заблокировали границу с Украиной, обвиняя восточного соседа в том, что он сделал их собственный урожай убыточным.

И это несмотря на то, что в прошлом году правительство в Варшаве в одностороннем порядке запретило импорт зерна из Украины. После того, как в июле 2023 года Россия сорвала инициативу по экспорту через Черное море, Киеву удалось создать собственный коридор, сняв большую часть давления с наземных экспортных маршрутов через территорию ЕС, считают авторы.

В статье указано, что несмотря на все внимание к украинскому импорту, некоторые страны ЕС продолжают использовать дешевую российскую продукцию. Испания, Италия и Франция являются постоянными покупателями российского зерна. По требованию Польши, Латвии, Литвы и других восточных стран Еврокомиссия готова снова ввести тарифы на импорт из России, что фактически удвоит его цену и снизит спрос.

"Однако аналитики рынка видят в этом шаге скорее отвлекающий маневр, чем реальное решение сложной экономической ситуации, в которой оказались европейские фермеры, учитывая относительно низкую долю рынка ЕС, приходящуюся на импорт", – пишет издание.

Странам ЕС лучше было бы помочь Украине экспортировать собственную сельскохозяйственную продукцию, чтобы предотвратить глобальное доминирование России, особенно в странах с низким уровнем дохода, говорят аналитики.

На фоне политических потрясений в ЕС России в значительной степени удалось отвлечь внимание от себя, перенаправив свой огромный экспорт пшеницы в другие регионы мира, где она стремилась сохранить геополитическое влияние. За последний год Москва отправила сотни тысяч тонн бесплатного зерна в страны Африки и Азии.

Претензии к украинской агропродукции

В Евросоюзе приблизились к продолжению летного режима для украинского импорта, но предусмотрели ряд ограничений. Парламент и Совет Евросоюза предварительной договоренности о продлении мер по либерализации торговли для Украины. Временное приостановление ввозных пошлин и квот на украинский агроэкспорт будет продлен до 5 июня 2025 года.

Однако ЕК может принять быстрые действия и ввести любые меры, которые она сочтет необходимыми, если украинский импорт повлечет значительные нарушения на рынке Евросоюза или на рынках одной или нескольких стран-членов.

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