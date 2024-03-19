Такое ограничение может стоить нашей стране 1,2 млрд евро недополученных доходов.

Париж присоединился к Варшаве в призыве к дальнейшим ограничениям на импорт сельскохозяйственной продукции из Украины, что угрожает переговорам о продлении беспошлинного доступа нашей страны к рынку Евросоюза еще на год. Об этом со ссылкой на трех европейских дипломатов сообщает Politico.

Отмечается, что французский президент Эммануэль Макрон встретился с премьер-министром Польши Дональдом Туском в пятницу, во время саммита Веймарского треугольника в Берлине. Лидеры призвали поддержать Украину в ее борьбе против российской агрессии.

В то же время, Макрон и Туск заключили соглашение, направленное на сближение позиций Франции и Польши перед переговорами, направленными на преодоление разногласий, которые возникли между странами Евросоюза и Европарламентом относительно торговли с Украиной.

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По мнению аналитиков, такое изменение будет стоить Украине 1,2 млрд евро недополученных доходов от торговли.

"Это огромное сокращение для страны, которой нужна вся возможная помощь. Государства-члены, которые наиболее демонстративно поддерживают Украину, также наносят ей наибольший вред", - заявил изданию неназванный европейский дипломат.

Маневр Макрона - чего ждать

Все это происходит на фоне заявлений Эммануэля Макрона, который размышляет над отправкой войск в Украину с лета.

Оценить серьезность подобных заявлений довольно трудно, однако, по данным СМИ, такую возможность французские чиновники в обстановке строжайшей секретности обсуждали еще в июне 2023 года.

Глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан оценил, какие войска Франции "светят" Украине, если Макрон пойдет дальше заявлений. По словам эксперта, заявление Макрона отражает конкуренцию между ведущими странами ЕС, в первую очередь - между Францией и Германией.

Как сказал Кузан, такие инициативы поспособствуют поиску общих точек сотрудничества между европейскими странами.

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