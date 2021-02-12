Украина поставила на внешние рынки более 29 тысяч тонн мяса птицы и 3,68 тысячи тонн яиц.

Украина в январе 2021 года отправила на экспорт 29,12 тысячи тонн мяса и субпродуктов птицы, что на 22% ниже января 2020 года.

Читайте такжеЗа 20 лет Украина сократила производство гречки почти в 5 разОб этом свидетельствуют данные Государственной таможенной службы Украины.

При этом экспорт в денежном выражении вырос почти на 27% - до 45,87 миллиона долларов (против 36,14 миллиона долларов в январе 2020 года).

Главными покупателями украинской курятины в первом месяце 2021 года были Саудовская Аравия (16,97 миллиона долларов, или 46,8% всех поставок), Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) (2,35 миллиона долларов, или 6,5%), Гонконг (1,95 миллиона долларов, или 5,4%).

Также в январе 2021 г. Украина сократила экспорт яиц, поставив на внешние рынки 3,68 тысячи тонн яиц, что на 68% меньше аналогичного периода прошлого года.

В денежном выражении экспорт яиц сократился более чем в два раза – до 4,18 миллиона долларов с 10,48 миллиона долларов в январе 2020 года.

Основными покупателями украинских яиц стали

ОАЭ (1,45 миллиона, или 34,7%);

Латвия (1,11 миллиона, или 26,7%);

Саудовская Аравия (643,5 тысячи, или 15,4%).

Что этому предшествовало

В январе Украина возобновила экспорт птицы и яиц в Сингапур, который был приостановлен из-за вспышки птичьего гриппа в нашей стране в конце 2020 года.

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Автор: Анна Нагорная