При этом темпы экспорта серьезно отстают от прошлогодних.

Украинские аграрии с начала нового маркетингового года (МГ, июль 2020 - июнь 2021) экспортировали 8 миллионов тонн зерна, что на 1,16 миллиона тонн меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

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Об этом свидетельствуют данные аграрного департамента Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Объемы экспорта зерновых

В частности, пшеницы отправлено на экспорт около 5,25 миллиона тонн, ячменя - 2,15 миллиона тонн, ржи - 1,4 миллиона тонн, кукурузы - 603 тысяч тонн.

Кроме того, экспортировано муки пшеничной и других культур - 36 тысяч тонн, что на 15,1 тысячи тонн меньше, чем за соответствующий период прошлого МГ.

Что этому предшествовало

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины и участники зернового рынка утвердили предельный объем экспорта пшеницы в текущем маркетинговом году (июль 2020 - июнь 2021) на уровне 17,5 миллиона тонн, а ржи – на уровне 1 тысяч тонн.

Украина обновила рекорд экспорта зерновых в 2019-2020 маркетинговом году, поставив на внешние рынки 57,2 миллиона тонн зерновых и зернобобовых культур, а также муки.

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Автор: Анна Нагорная