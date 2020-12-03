Украина с начала нового сезона экспортировала почти 22 миллиона тонн зерновых.

Украинские аграрии с начала нового маркетингового года (МГ, июль 2020 - июнь 2021) по состоянию на 2 декабря экспортировали 21,92 миллиона тонн зерна, что на 2,8 миллиона тонн меньше, чем на аналогичную дату прошлого года.

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Об этом свидетельствуют данные аграрного департамента Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

В частности, пшеницы отправлено на экспорт 12 миллионов тонн, ячменя - 3,7 миллиона тонн, кукурузы - 5,8 миллиона тонн, ржи - 1,7 тысячи тонн.

Кроме того, экспортировано муки пшеничной и других культур - 69,6 тысячи тонн, что на 87 тысяч тонн меньше, чем за соответствующий период прошлого МГ.

Что этому предшествовало

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины и участники зернового рынка утвердили предельный объем экспорта пшеницы в текущем маркетинговом году (июль 2020 - июнь 2021) на уровне 17,5 миллиона тонн, а ржи – на уровне 16 тысяч тонн.

Украина обновила рекорд экспорта зерновых в 2019-2020 маркетинговом году, поставив на внешние рынки 57,2 миллиона тонн зерновых и зернобобовых культур, а также муки.

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Автор: Анна Нагорная