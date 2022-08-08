Первым судном, отбывшим из украинского порта, был сухогруз Razoni под флагом Сьерра-Леоне.

Из черноморских портов Украины за неделю вышло 10 судов с 305 458 тонн зерна.

По состоянию на 8 августа, планировалось завершить досмотр еще четырех кораблей с 170 тыс. 458 тоннами кукурузы в Стамбуле, однако судно Polarnet, отбывшее из Украины 5 августа, достигло берегов района Дериндже в провинции Коджаели лишь в понедельник. Судно перевозит 12 тыс. тонн кукурузы, сообщает Анадолу.

Остальные шесть судов держат курс в порты Италии, Китая, Ирландии, Великобритании и Ливана.

Первым судном, отбывшим из украинского порта, был сухогруз Razoni под флагом Сьерра-Леоне. Судно, перевозившее 27 тыс. тонн кукурузы в Ливан, отбыло из Одесского порта 1 августа.

Сухогрузы NAVISTAR под флагом панамских островов и Rojen под флагом Мальты отбыли из портов Одессы и Черноморска 5 августа. Судно NAVISTAR с грузом в 33 тыс. тонн кукурузы держит курс в Ирландию, а судно Rojen с грузом в 13 тыс. тонн – в Великобританию.

Кроме того, сухогруз Fulmar-S под флагом Барбадоса отбыл из порта Бандырма 5 августа и достиг Черноморского порта 7 августа. Fulmar-S стал первым судном, прибывшим в порт Украины для отгрузки зерна.

Как сообщал УНИАН, договоренность по безопасным поставкам украинского зерна была достигнута 22 июля в Стамбуле. Подписи под документом поставили представители Украины, России, ООН и Турции.

27 июля состоялось открытие Совместного координационного центра. Представители Турции, РФ, Украины и ООН, представленные в центре, будут осуществлять контроль реализации договоренностей.

В соответствии с соглашением, сухогрузы, следующие с грузом зерна и продовольствия из портов Украины, становятся на якорь в заранее обговоренном пункте у входа в Стамбульский пролив. После осуществляется досмотр судна представителями Турции, РФ, Украины и ООН из Совместного координационного центра. После этого корабли продолжают путь в конечный пункт назначения.

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