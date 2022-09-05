Новый караван с зерном состоит из трех судов.

Из украинских портов вышел очередной караван судов с зерном.

Об этом сообщает Министерство национальной обороны Турции в Twitter.

"В рамках отгрузки зерна, завершив подготовку в украинских портах, по состоянию на утро вышли еще 3 судна", - говорится в сообщении.

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Напомним, 22 июля в Стамбуле (Турция) было подписано соглашение о разблокировании украинских портов "Одесса", "Черноморск" и "Пивденный" для вывоза на экспорт зерна и другой аграрной продукции. Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и министр обороны России Сергей Шойгу подписали отдельные одинаковые соглашения с ООН и Турцией.

1 августа из Одессы вышло первое с начала полномасштабного российского вторжения в Украину судно с украинским продовольствием.

31 августа президент Владимир Зеленский сообщил, что уже более 1,5 млн тонн украинского продовольствия экспортируется морским путем из трех портов, которые заработали благодаря экспортной зерновой инициативе.

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