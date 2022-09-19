Таким образом, Кабинет министров окажет гуманитарную помощь.

Украина, несмотря на войну с Российской Федерацией, выделит гуманитарную помощь Эфиопии и Сомали. Кабинет министров направит африканским странам 50 тысяч тонн пшеницы.

Об этом говорится в постановлении Кабмина от 16 сентября 2022 г. №1040.

Отмечается, что в качестве гуманитарной помощи отправят зерно, которое находится в собственности АО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины". Компании возместят стоимость зерна на сумму 420 миллионов гривен из резервного фонда госбюджета.

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Министерство иностранных дел еще должно согласовать с ООН доставку и вопрос оплаты перевозки груза из Одесского морского торгового порта в указанные сраны за счет международных организаций.

Как ранее сообщал УНИАН, 22 июля 2022 года в Стамбуле подписали соглашение о разблокировании украинских портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" для экспорта зерна и другой аграрной продукции.

1 августа в рамках реализации договоренностей из Одесского порта отправилось первое судно – RAZONI под флагом Сьерра-Леоне. Судно перевозило 26 тысяч тонн украинской кукурузы в ливанский порт Триполи.

5 августа из портов Большой Одессы отправился первый караван судов с украинским зерном. На борту трех балкеров NAVI STAR, ROJEN и POLARNET – 57 тысяч тонн украинской кукурузы, которую направили в Турцию, Великобританию и Ирландию.

17 августа по зерновому коридору в Украину вышел рекордный караван из пяти судов.

31 августа президент Владимир Зеленский сообщил, что уже более 1,5 миллиона тонн украинского продовольствия экспортируется морским путем.

16 сентября глава Мировой продовольственной программы ООН Дэвид Бизли заявил, что 70 миллионов человек в 82 странах мира могут умереть от голода из-за войны в Украине.

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