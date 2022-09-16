Из-за военных действий в Украине нарушена цепочка поставок продовольствия.

Глава Мировой продовольственной программы ООН Дэвид Бизли заявил, что 70 миллионов человек в 82 странах мира могут умереть от голода из-за войны в Украине.

Об этом пишет Independent.

По его словам, особая опасность грозит жителям стран Африки. Бизли подчеркнул, что мир столкнулся с "глобальной чрезвычайной ситуацией беспрецедентного масштаба".

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"То, что было волной голода, теперь превратилось в цунами голода", - добавил глава Мировой продовольственной программы.

Россия разблокировала экспорт украинского продовольствия

В мае президент США Джо Байден заявил, что из-за войны России с Украиной и блокирования Россией украинских портов, многим в мире угрожает голод от продовольственного кризиса.

22 июля 2022 года в Стамбуле было подписано соглашение о разблокировании украинских портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" для вывоза на экспорт зерна и другой аграрной продукции. Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и министр обороны России Сергей Шойгу подписали отдельные одинаковые соглашения с ООН и Турцией.

1 августа в рамках реализации договоренностей из Одесского порта отправилось первое судно – RAZONI под флагом Сьерра-Леоне. Судно перевозило 26 тысяч тонн украинской кукурузы в ливанский порт Триполи.

5 августа из портов Большой Одессы отправился первый караван судов с украинским зерном. На борту трех балкеров NAVI STAR, ROJEN и POLARNET – 57 тысяч тонн украинской кукурузы, которую направили в Турцию, Великобританию и Ирландию.

17 августа по зерновому коридору в Украину вышел рекордный караван из пяти судов.

31 августа президент Владимир Зеленский сообщил, что уже более 1,5 млн тонн украинского продовольствия экспортируется морским путем.

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