Немало физлиц-предпринимателей и малых предприятий, которые в последнее время зарабатывали на продажах табачных изделий для электрического нагревания, могут потерять этот бизнес в пользу крупных компаний или нелегального рынка.

Национальная организация розничной торговли (НОРТ) обратилась с письмом к председателю Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниилу Гетманцеву с просьбой вместо резкого повышения акциза на табачные изделия для электрического нагревания (в 4 раза с января 2021г.) ввести более постепенный подход (до 50% ежегодно).

В своем письме председатель правления НОРТ Николай Ганул напомнил, что украинский малый и средний бизнес крайне тяжело переживает нынешний экономический кризис. Но отдельные положения уже действующего закона №466-IX могут существенно ухудшить ситуацию.

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"Закон Украины № 466-IX приведет к негативным последствиям для деловой активности бизнес-среды из-за введения дополнительной нагрузки на отдельные отрасли (табачную отрасль, горно-металлургический комплекс) и тому подобное. Как пример, с 1 января 2021 года предполагается повышение ставки акцизного налога на ТИЭНы в 4 раза", – напоминает Николай Ганул.

По подсчетам экспертов НОРТ, такое резкое повышение ставки акциза приведет к росту розничных цен на ТИЭНи на 50%, что заставит многих потребителей перейти на контрабандную продукцию. Из-за резкого подорожания ТИЭНов легальный рынок этой продукции может сократиться вдвое, что ударит в частности по малому бизнесу, который уже начал активно продавать ТИЭНы.

"Многие предприниматели, бизнес которых и так пострадал из-за карантинных ограничений, едва «держатся на плаву». И в это время для малого бизнеса увеличится стоимость «торговых остатков». Сейчас, в среднем, каждая торговая точка требует наличие товаров на сумму около 200 тыс. гривень. Предпринимателю нужно будет«заморозить» около 50% стоимости товара, то есть около 100 тыс. грн на одну торговую точку", – объясняет Николай Ганул.

По его прогнозам, падение покупательной способности населения и рост давления на малый бизнес – в т. ч. из-за резкого повышения акцизов на ТИЭНы и кардинального повышения их стоимости - приведут к закрытию от 30 до 50% небольших предприятий.

"Продажа ТИЭНов перейдет в лучшем случае к легальному крупному бизнесу, в худшем, что более прогнозируемо, - к нелегальному рынку", – прогнозирует глава правления НОРТ.

По мнению экспертов НОРТ, ради сохранения важного источника дохода для малого бизнеса во время кризиса и обеспечения стабильных поступлений в госбюджет ставки акцизов на ТИЭНы должны расти постепенно - на 50% с 2021 г. к 2025 г. включительно.

"Для недопущения возможных рисков для государственного бюджета и экономики в целом, обращаемся к Вам с просьбой поддержать постепенное повышение ставки акцизного налога на ТИЭНы на 50% с 2021 года до 2025 года включительно и инициировать внесение соответствующей поправки во втором чтении к проекту Закона Украины № 4101-д, который был разработан по Вашей инициативе", – говорится в официальном письме Национальной организации розничной торговли к председателю Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политики Даниилу Гетманцеву.

Напомним, ранее за постепенный подход в повышении акцизов на ТИЭНы выступили Министерство экономического развития, Совет предпринимателей при Кабинете Министров Украины, а также Институт экономики и прогнозирования Национальной академии наук Украины.

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Автор: УНИАН