Весь урожай железной дорогой, автотранспортом и речными портами экспортировать не удастся.

Украина не сможет воспользоваться только речными портами Дуная, железной дорогой и автомобильным транспортом для полноценного экспорта аграрной продукции при условии неработающего "зернового соглашения".

Об этом в эфире информационного телевизионного марафона заявил заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук. По его словам, при благоприятных обстоятельствах и при нормальной коммуникации с партнерами, с помощью этих трех направлений можно перегружать 4-4,5 млн тонн зерна ежемесячно.

"Речные порты зарекомендовали себя, как достаточно эффективные. Сегодня мощность речных портов достигает 2 миллиона тонн зерна перевалки ежемесячно, есть перспектива роста еще на 1 миллион, то есть, в сумме ежемесячно можно делать около 3 миллионов тонн перевалки. По железной дороге мы должны ежемесячно перевозить около 1 миллиона тонн, а также еще примерно 600-800 тысяч тонн - автомобильным путям", - сказал он.

Но этого явно недостаточно, если учитывать текущие показатели сбора нового урожая и переходные запасы прошлых периодов.

"У нас фактически экспортный потенциал будет на уровне 2022 года, это более 50 миллионов тонн зерновых, учитывая новый урожай и переходные остатки. Поэтому для нас очень важно, чтобы когда идет активная фаза уборочной кампании, за месяц-полтора, был решен вопрос с логистикой в Черном море", - сказал он.

Зерновая сделка - что известно

Летом 2022 года при посредничестве Турции и ООН было заключено "зерновое соглашение", благодаря чему был разблокирован экспорт через украинские порты, в том числе и для поставок продовольствия в голодающие страны. Россия постоянно угрожала выйти из соглашения, хотя и несколько раз продолжала его.

Однако 17 июля 2023 года Россия официально отказалась продлить действие "зернового соглашения". Среди условий Путина по возобновлению действия соглашения он назвал вывод из-под санкций поставки зерна и удобрений из РФ "на мировые рынки", а также подключение банков к SWIFT и прекращение "всех ограничений".

Кроме этого, Путин требует возобновить поставки запчастей для сельхозтехники и"решения вопроса с фрахтом и страхованием российских судов".

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