Он отметил, что варианты поставок агропродукции в порты Хорватии и даже Литвы "не очень-то реальны".

Основатель группы "Прайм" Дмитрий Леушкин прокомментировал альтернативы зерновому коридору.

Об этом он написал на своей странице в Facebook. Эксперт отметил, что варианты поставок агропродукции в порты Хорватии и даже Литвы "не очень-то реальны".

"К примеру, вариант поставки в Италию "съедает" 40% стоимости зерна. Такой рентабельности у аграриев нет, позволить такого они не смогут себе. Более того, не все в Европе рады транзиту. Дотаций тоже особо никто не обещает", - подчеркнул Леушкин.

Он добавил, что неплохим вариантом может быть экспорт через Измаил, Рени, то есть по Дунаю.

"Но он и так перегружен и еще обмелеет по жаре. В общем, в лучшем случае 30-40% вопроса он сможет решить. При этом из-за переизбытка желающих ставки там на перевалку будут просто космос", - пишет эксперт.

По его словам, еще одним альтернативным вариантом могут быть порты Болгарии и Румынии.

"Но у нас проблема с погранпереходом в Рени-Джрджулешти. Он сильно перегружен. Таким образом, перед тем как договариваться с Румынией и Болгарией надо решить (найти - УНИАН) какой-то вариант транзитного прохода через Молдову, чтобы хоть там не терять время", – отметил Леушкин.

Он подытожил, что для того, чтобы реализовать план Б, нужно представителям Министерства инфраструктуры и МИД обеспечить транзит через Молдову без задержек - ускорить и минимизировать оформления и простои. То есть, по словам эксперта, нужно добавить погранпереходов, либо договориться с Молдовой за транзит без оформления.

Так же, добавил Леушкин, нужна договоренность с портами Болгарии и Румынии.

Союзники Украины предложили "альтернативные" пути для экспорта зерна

Как сообщал УНИАН, 17 июля Россия вышла из "зернового соглашения", которое действовало с июля прошлого года.

При этом Россия пригрозила "рисками" в адрес ООН, если сделка продолжится без нее.

Хорватия предлагает Украине альтернативный маршрут для "зернового коридора" - свою железнодорожную сеть и порты в Адриатическом море для транспортировки украинского зерна.

Так же крупнейший порт Литвы Клайпеда заявил о готовности произвести немедленную отгрузку 10 млн тонн украинского зерна.

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