Эксперт назвал самую распространенную проблему гибели пчел

Эксперт соглашается, что отравление пчел пестицидами тоже имеет место. Но такое случается только в трех случаях.

Чаще всего пчелы гибнут от вирусов, которые переносят клещи.

Такую точку зрения в интервью ИА «АПК-Информ» высказал Михаил Филатов, к.б.н, доцент кафедры зоологии и энтомологии им. Б. Литвинова факультета защиты растений Харьковского национального аграрного университета им. В. Докучаева.

«В этом случае главное даже не клещ как таковой (хотя он тоже наносит вред!). Клещи являются переносчиками заболеваний — вируса деформации крыла, параличей, и тд. Там, где есть варроа, обязательно будут вирусы. Поэтому пчёлы гибнут, и чаще всего это случается после зимовки», — рассказывает эксперт.

Получается так, что пчеловод выставляет пасеку, и начинается мор. В это время в полях ходят опрыскиватели, и пчеловод считает, что причина гибели пчел кроется в именно обработке полей.

«Другие варианты даже не рассматриваются», — отмечает Филатов.

Он добавляет, что мор пчел — это огромные материальные потери для пасечника. Их пытаются их как-то компенсировать. Наиболее легкий способ — списать все на сельхозпроизводителя.

Филатов соглашается, что отравление пчел пестицидами тоже имеет место. Но такое случается только в трех случаях. Первый — если рядом с пасекой находятся посевы цветущего рапса и его обрабатывали инсектицидами. Возможно, сомнительного качества.

Второе, из-за чего могут пострадать пчёлы, — обработки садов, которые цветут как раз в начале мая. «Но это уже нарушение со стороны садовода: цветущий сад, в отличие от рапса, запрещено обрабатывать любыми инсектицидами», — говорит эксперт

Третья причина — обработки контрафактными препаратами на приусадебных участках.

В то же время, сделать анализ на остаточное количество пестицидов и довести, что пчелы погибли именно от этого, сейчас не составит проблемы, говорит Филатов. Другое дело — провести анализ на наличие вируса. Это довольно сложно, потому что в Украине мало таких лабораторий.

Все же, эксперт советует не додумывать причины, а обратить внимание на критические точки. Одна из них — пчеловодам необходимо получать образование и совершенствовать свою деятельность.

«Сейчас технологии настолько прогрессируют, что не остается времени на раскачку. Без специальных знаний уже нельзя рассчитывать на результат — ты не получишь ожидаемой отдачи от своих вложений», — говорит он. И добавляет: если не менять подходы, пчелы продолжат гибнуть.

В целом, если темпы исчезновения биоразнообразия не сократятся, в последующие 30-40 лет с большой силой активизируются отрицательные тенденции, подытожил Филатов.

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