Экономический комитет Верховной Рады обратился к Зеленскому и Шмыгалю из-за незаконного давления на агрохолдинг Бахматюка

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам экономического развития обратился к Президенту Украины Владимиру Зеленскому и премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой вмешаться в ситуацию с давлением НАБУ на компанию Олега Бахматюка из-за негативного влияния на экономическую ситуацию в стране.

Об этом сообщает depo.ua.

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам экономического развития отреагировал на вчерашние массовые акции протеста, прошедшие у Кабинета министров и апелляционной палаты ВАКС. В обращении к Президенту и главе правительства говорится, что из-за невыполнения со стороны НАБУ и САП окончательного решения суда о закрытии дела против акционера «Укрлендфарминг» Олега Бахматюка под угрозой оказалось важное для экономики Украины предприятие, которое генерирует 1% ВВП и обеспечивает рабочими местами 27 000 украинцев. Это обращение было поддержано членами комитета единогласно.

В обращении депутаты просят руководителей государства вмешаться в ситуацию, которая угрожает стабильности экономики страны, и взять под личный контроль соблюдение законности и беспристрастности органов следствия в отношении акционера компании.

Вчера около 6 000 работников агрохолдинга «Укрлендфарминг» Олега Бахматюка заявили о незаконном давлении на компанию со стороны директора НАБУ Артема Сытника, из-за которого придется закрывать 6 птицефабрик и увольнять около 2 000 человек. Речь идет о деле против акционера компании, которое Печерский районный суд Киева признал незаконно открытым и которое 9 месяцев расследовало НАБУ. Офис Генерального прокурора обеспечил выполнение постановления суда, однако НАБУ и САП отказываются это решение выполнять.

Напомним, что вышеупомянутое дело было возбуждено из-за якобы нецелевого использования средств рефинансирования, предоставленных НБУ VAB банку в период банковского кризиса 2014 года. Выводы экспертиз Фонда гарантирования вкладов и заявления НБУ подтверждают, что все средства рефинансирования были потрачены по прямому назначению - их получили вкладчики банка. Кроме того, бывший акционер банка Олег Бахматюк сам предложил государству вернуть в бюджет 8 млрд долгов, однако ответа на свое предложение от НБУ так и не получил.

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