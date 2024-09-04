Производителем выступает компания Heilongjiang Quanrun Beer Co, которая зарегистрирована в КНДР.

Зарегистрированная в городе Комсомольск-на-Амуре компания "Востокбиртрейд" получила разрешение на импорт пива, произведенного в Северной Корее. Об этом сообщает Reuters.

В РФ разрешили ввозить светлое фильтрованное пиво под названиями XINBALU 1999 и "Станция Харбин". Последнее наименование указано в соответствующей декларации кириллицей. Согласно ей, производителем выступает компания Heilongjiang Quanrun Beer Co, зарегистрированная в КНДР.

Сама "Востокбиртрейд" была зарегистрирована только в июне этого года. Основным видом деятельности является оптовая торговля пивом. Генеральным директором и владельцем компании выступает Павел Саранский.

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По мнению экспертов, пиво из КНДР будет иметь ограниченное распространение на рынке России. Оно может быть востребованным, в частности, на Дальнем Востоке, где традиционно продавали пиво из Японии.

"Но вряд ли будет массово продаваться, скорее это будут локальные, нишевые продажи", - говорит представитель общественной организации "Опора России" (включает около 450 тыс предпринимателей) Игорь Хавский.

По мнению южнокорейского издания Daily NK, экспорт пива является одним из способов для Северной Кореи привлечь в страну валюту. При этом власти КНДР якобы дали указание поставлять пиво на экспорт дешевле, чем оно продается внутри страны.

Сотрудничество между Пхеньяном и Москвой - последние новости

Ранее стало известно, что Северная Корея могла передать РФ контейнеры, которые содержали более 5 млн артиллерийских снарядов. Кроме этого, Пхеньян мог передать десятки баллистических ракет малой дальности.

Также напомним, что ранее эксперты проанализировали обломки баллистических ракет KN-23 из КНДР, которые Москва использовала для ударов по Украине. Исследование показало, что некоторые элементы этих ракет изготавливали с использованием сырья и технической документации, которую КНДР получила от РФ.

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