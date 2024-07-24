По словам министра, КНДР могла передать России и баллистические ракеты.

Северная Корея передала России контейнеры, которые могут содержать более 5 миллионов артиллерийских снарядов. Об этом заявил министр обороны Южной Кореи Шин Вон Сик в интервью японской газете, передает Yonhap.

По его словам, среди грузов, которые, скорее всего, были доставлены в РФ из Северной Кореи, были контейнеры, где может быть примерно 5,2 миллиона артиллерийских снарядов, а также десятки баллистических ракет малой дальности.

В то же время Шин отметил, что возможное предоставление оружия Украине будет зависеть от уровня и деталей военного сотрудничества между Россией и КНДР, то есть соглашения о поставках вооружения и военных технологий.

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Шин добавил, что трехстороннее сотрудничество в сфере безопасности между Южной Кореей, США и Японией против угроз со стороны Северной Кореи никогда не было столь важным, как сейчас. По его словам, три страны находятся на завершающей стадии подготовки совместного документа, который определит такие усилия.

Министр обороны подчеркнул, что этот документ будет содержать детали обменов на высоком уровне и общие принципы их трехсторонних многонациональных учений "Freedom Edge", которые были впервые проведены в конце июня.

КНДР и Россия - последние новости

Ранее аналитики выяснили, как Северная Корея производит ракеты, которыми РФ атакует Украину. Как оказалось, отдельные элементы этих ракет в КНДР изготавливали, используя сырье и техническую документацию, которую получили от России.

"Хотя приведенные выше данные могут выглядеть сенсационно, на самом деле история сотрудничества между Москвой и Пхеньяном по ракетам насчитывает уже буквально несколько десятков лет, просто это пока не получило должной реакции", - отметили аналитики Defense Express.

Также сообщалось, что Северная Корея отправила в Россию элитную военную тренировочную делегацию. В КНДР назвали это первым военным обменом между двумя странами после подписания договоров о сотрудничестве.

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