Поставка орловских рысаков является частичной оплатой артиллерийских снарядов, срочно необходимых для войны России в Украине.

Севернокорейский диктатор Ким Чен Ын получил новую партию лошадей из России. Согласно заявлению ветеринарных властей Приморского края, который имеет железнодорожное сообщение с Северной Кореей, - воскресенье через узкую сухопутную границу были перевезены 24 лошади.

Как пишет издание The Times, 19 жеребцов и пять кобыл - это орловские рысаки, которые, как известно, являются любимой породой Кима и на которых он изображен на пропагандистских снимках. Тридцать лошадей этой породы также были отправлены в Пхеньян в 2022 году.

Несмотря на то, что страна разработала ядерное оружие и баллистические ракеты, Северная Корея также инвестирует в одну из старейших в мире военных технологий, создавая сеть конных военных подразделений. Согласно официальным торговым отчетам, в период с 2020 по 2023 год страна потратила не менее 600 000 долларов на породистых лошадей, импортированных из России.

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Их ценность для Кима скорее символическая, чем военная: лошади играют важную роль в культе личности, который он создал вокруг себя и своей семьи. В репортажах о его детстве и юности государственные СМИ показывали, как он ездил верхом вместе со своим отцом, Ким Чен Иром. В 2018 году появилась серия драматических фотографий, на которых он запечатлен скачущим верхом по снегу на священной горе Северной Кореи Пэкту вместе со своей женой Ли Соль Чжу, а также сестрой и близким помощником Ким Е Чжон.

Южнокорейская газета Chosun Ilbo нелицеприятно описала Кима и его жену, назвав их "похожими на парочку пузатых эльфов из Властелина колец".

В феврале государственные СМИ показали Кима и его маленькую дочь Чжу Э, которую некоторые считают его законной наследницей, верхом на орловских рысаках во время военного парада, посвященного 75-летию Корейской народной армии.

Что Путин и Ким Чен Ын дарили друг другу

В июне Путин и Ким подписали "соглашение о всестороннем партнерстве", обязывающее две страны к военному сотрудничеству. Позже в том же месяце северокорейский лидер подарил Путину пару собак породы "Пхунсан", по данным государственного северокорейского СМИ ЦТАК. В августе Путин ответил взаимностью, отправив в Северную Корею 447 коз.

Президент России Владимир Путин во время визита в Северную Корею подарил Ким Чен Ыну якобы полностью российский лимузин от компании Aurus. Журналисты выяснили, что многие детали этого авто на самом деле произведены в недружественных странах.

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