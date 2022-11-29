Цены на фрукты в Украине по данным Минфина / фото УНИАН

В Украине в ноябре изменились не только цены на овощи. Так, крупные украинские супермаркеты обновили цены на фрукты.

По данным сайта Минфина, больше всего цены снизились на цитрусовые.

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Так, средняя стоимость бананов упала с 63,45 грн/кг до 59,90 грн/кг. Они продаются по одинаковой цене в таких супермаркетах, как "Ашан", "Метро" и "Новус".

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Индекс потребительских цен на бананы в ноябре 2022 составил 91,88%. По сравнению с предыдущим месяцем средние цены уменьшились на - 8,12%. В октябре 2022 этот индекс относительно предыдущего месяца составлял 113,53%.

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Значительнее всего, по сравнению с прошлым месяцем, снизились цены на мандарины. Если в среднем в октябре его можно было купить по цене 100 грн, то до конца ноября за килограмм мандаринов попросят 55,60 грн.

Кроме того, индекс потребительских цен на мандарины в ноябре 2022 составил 76,05%. По сравнению с предыдущим месяцем средние цены уменьшились на - 23,95%. В октябре 2022 этот индекс относительно предыдущего месяца составлял 133,82%.

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Вместе с тем в украинских супермаркетах также упала цена и на лимоны. Популярный в осенне-зимний период фрукт можно приобрести в среднем за 59,72 грн. При этом, дешевле всего они продаются в "Ашане" и "Метро".

Индекс потребительских цен на лимоны в ноябре 2022 составил 89,53%. По сравнению с предыдущим месяцем средние цены уменьшились на - 10,47%. В октябре 2022 этот индекс относительно предыдущего месяца составлял 100,71%.

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Снизилась цена и на апельсины. В Auchan и Varus их можно купить по самой низкой цене - 59,90 грн. В среднем их цена упала на 13 грн - с 78,27 грн до 64,80 грн за килограмм.

Индекс потребительских цен на апельсины в ноябре 2022 составил 92,25%. По сравнению с предыдущим месяцем средние цены уменьшились на - 7,75%. В октябре 2022 этот индекс относительно предыдущего месяца составлял 98,99%.

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Ранее УНИАН писал, что за январь-август наибольшая доля -10% - в структуре импорта сельхозпродукции в Украину пришлась на продукцию группы "фрукты и орехи" в основном за счет цитрусовых, бананов и других экзотических плодов.

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